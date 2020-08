L1 : OM-ASSE reporté pour cause de Covid-19

Dans : Ligue 1.

Avec quatre cas positifs de Covid-19 dans son effectif, l’Olympique de Marseille a provoqué le report du premier match de la saison face à l’AS Saint-Etienne. La LFP a officialisé cette décision ce mardi midi.

« Au regard des résultats médicaux transmis par l’Olympique de Marseille ce mardi 18 août, la commission nationale COVID indique à la Commission des Compétitions de la LFP que le virus est circulant au sein du club marseillais et propose le report du match Olympique de Marseille / AS Saint-Etienne, initialement prévu le vendredi 21 août 2020 à 19h et comptant pour la première journée de Ligue 1 Uber Eats », a fait savoir la LFP, qui espère pouvoir faire disputer cette rencontre le mercredi 16 ou jeudi 17 septembre. Pour le moment, rien n’a été dit sur le deuxième match de l’OM, à Brest, qui pourrait logiquement être remis en cause également.