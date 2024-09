OM ‍: L'énorme secret du mercato est dévoilé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré l’absence de coupe d’Europe, Pablo Longoria a réalisé un mercato ambitieux à l’OM avec les arrivées de Greenwood, Hojbjerg, Wahi ou encore Maupay pour un total de 85 ME hors options d’achat.

Terriblement déçue par la saison dernière, la direction de l’Olympique de Marseille avait un mot d’ordre lors de ce mercato estival : rebâtir une équipe complète ou presque. Certains joueurs ont survécu à ce chamboulement total à l’instar de Balerdi, Merlin, Murillo ou encore Kondogbia, mais ils se font rares. Les autres ont été vendus ou placés dans le loft, preuve que l’OM voulait tourner la page avec une saison désastreuse en 2023-2024 conclue à la 8e place, en dehors des sièges européens.

La signature de Roberto De Zerbi a validé la devise « tout doit disparaître » et le coach italien a été l’un des acteurs majeurs du mercato de l’OM car aucun joueur n’a signé à Marseille sans l’approbation de l’ancien entraîneur de Brighton et de Sassuolo. Très impliqué pour faire venir des joueurs comme Greenwood ou Hojbjerg, Roberto De Zerbi a un pouvoir de séduction au-dessus de la moyenne et sa présence au club a grandement aidé l’Olympique de Marseille à recruter de bons joueurs malgré l’absence de coupe d’Europe comme l’a révélé la dernière recrue olympienne en date, l’attaquant Neal Maupay.

L'argument De Zerbi pèse lourd pour les recrues

« J’ai énormément d’anciens coéquipiers à moi en Angleterre qui ont travaillé avec Roberto, qui m’ont appelé ou envoyé des messages et ils ont tous été unanimes en me disant que c’est un coach incroyable, qui prend soin de ses joueurs, un bosseur. Je pense que c’est l’homme du projet de l’OM. J’ai vraiment hâte de travailler avec lui et de voir jusqu’où il peut nous emmener avec l’équipe » a reconnu l’ancien attaquant de Brighton, qui n’a pas croisé la route de Roberto De Zerbi chez les Seagulls, mais qui s’est renseigné auprès de ses anciens coéquipiers pour en savoir plus sur le coach italien. Et ce qu’il a appris lui a rapidement donné l’envie de rejoindre l’OM, ce qui confirme qu’à défaut de l’Europe, les dirigeants marseillais avaient un sacré atout dans leur manche pour convaincre les joueurs ciblés de venir à l’OM en la personne de Roberto De Zerbi.