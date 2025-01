Il quitte l'OM, De Zerbi l'a poliment viré

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM cherche à boucler une recrue en attaque et pourquoi pas au milieu de terrain avant la fin du marché des transferts hivernal. Pour cela, il faudra encore dégraisser dans ce secteur de jeu.

L'Olympique de Marseille devrait être l'un des acteurs à suivre en cette fin de marché des transferts hivernal. Roberto De Zerbi veut encore des renforts, notamment en attaque. L'Italien souhaite notamment que le départ d'Elye Wahi soit compensé et si possible avec un buteur fiable. Aussi, l'ancien de Brighton ne dira pas non à le venue d'un milieu de terrain. Pour cela, il faudra un départ. L'OM veut se débarrasser d'Ismaël Koné, même si le Canadien n'est au club que depuis quelques mois. Koné ne convainc pas De Zerbi, ce qui pousse la direction phocéenne à lui trouver une porte de sortie. Cela tombe bien, le joueur de 22 ans ne manque pas de prétendants cet hiver.

Koné ne manque pas d'équipes intéressées, l'OM choisira

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Werder mais surtout le FC Valence veulent en effet récupérer Ismaël Koné dans les prochaines heures. Le club espagnol, en énormes difficultés cette saison en Liga, croit au potentiel du Canadien et veut lui donner le temps de jeu auquel il aspire. L'entraineur du club Che, Carlos Corberan, a fait la demande à sa direction de récupérer le Marseille en prêt. L'OM va désormais devoir choisir quelle destination lui convient le mieux pour prêter Koné. Le joueur sera également sollicité. Depuis son arrivée sur la Canebière, l'ancien joueur de Watford n'a disputé que 9 rencontres toutes compétitions confondues. Son départ pourrait donc entrainer la venue d'un nouveau joueur à Marseille, alors que le profil de Paul Pogba, libre de tout contrat, continue de circuler dans la cité phocéenne. Nicolo Fagioli (Juve) est également apprécié.