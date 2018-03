OM : L'égalisation de l'OM, vraiment pas fair-play

Dans : OM, Ligue 1, FC Nantes.

Incroyable fin de match entre Marseille et Nantes, où l’OM a fini par égaliser après une énorme domination, mais dans un contexte qui risque de faire parler.

Tout d’abord, au départ de l’action, Tatarusanu capte un ballon et le dégage en touche pour se faire soigner, nous sommes alors au début des arrêts de jeu. Après l’action du médecin, les joueurs marseillais refusent sciemment de rendre le ballon et attaquent directement, obtenant un corner qui amène le but égalisateur.

Des Nantais déjà furieux et qui ont des raisons de l’être car, sur ce fameux but de Thauvin, Pallois est empêché de dégager par Luiz Gustavo, qui lui met un coup sur la jambe au moment opportun. Une faute réelle, mais pas évidente à voir dans la mêlée. De quoi faire péter un plomb au défenseur nantais, exclu sur le coup. Car si l’égalisation marseillaise est amplement méritée, la manière laisse clairement à désirer.