OM : L'avis de Bielsa sur Sampaoli ? Inutile

Arrivé à Marseille la semaine dernière, Jorge Sampaoli va reprendre l’Olympique de Marseille en main dès ce lundi. Avec l’idée de faire aussi bien voire même mieux que Marcelo Bielsa.

Après une semaine en quarantaine, l'entraîneur argentin va assurer sa première séance d’entraînement en ce début de semaine du côté de La Commanderie. Mardi après-midi, le nouveau coach de l’OM, qui prendra la suite d’André Villas-Boas et de l’intérimaire Nasser Larguet, sera présenté à la presse. Accompagné par son président Pablo Longoria, Sampaoli cherchera à rassurer tout le monde sur ses intentions à Marseille. Au-delà des résultats, l’ancien sélectionneur de l’Argentine cherchera à convaincre du bien-fondé de son style de jeu offensif. Une philosophie qui colle parfaitement à celle de Marcelo Bielsa, un technicien qui dispose encore du statut de légende à l’OM depuis son passage entre 2014 et 2015, et cela malgré des résultats qui sont déjà oubliés.

Même s’il est souvent comparé au coach de Leeds, Sampaoli s’est lui-même construit son chemin. Parole d’El Loco. « Sampaoli, c'est un entraîneur très connu, il a été sélectionneur de l'Argentine, du Chili, il a remporté des titres importants en Amérique du Sud, il a entraîné en Europe. Donc peu importe l'avis que je donne, son parcours parle pour lui », a expliqué, dans une interview sur le Canal Football Club, Marcelo Bielsa, qui espère que son compatriote réussira là où il a échoué, en offrant un trophée et une qualification en Ligue des Champions à l’OM. Une mission qui démarrera face au Stade Rennais, un vrai concurrent au Top 5, mercredi prochain dans un match en retard de la L1, trois jours seulement après le naufrage de l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Un premier challenge pour Jorge Sampaoli qui récupère une équipe totalement en morceaux.