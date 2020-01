OM : L’aveu de Galtier sur une signature à Marseille

Dans : OM.

Solidement installé à la deuxième place de Ligue 1, l’Olympique de Marseille peut s’appuyer sur un entraîneur adoré par ses joueurs et par les supporters en la personne d’André Villas-Boas.

Néanmoins, l’avenir du Portugais est très incertain. En effet, il est difficile de savoir si « AVB » sera toujours le coach de l’OM la saison prochaine, lui qui ne souhaite pas disputer la Ligue des Champions avec un effectif restreint. Pour le remplacer, l’Olympique de Marseille pourrait songer à Christophe Galtier, Marseillais de naissance et qui réalise de très belles choses à Lille ces dernières années. Interrogé par Europe 1, le coach des Dogues a avoué que l’OM ne le laissait pas insensible bien qu’une arrivée en Provence ne l’obsède pas.

« Personne ne peut rester insensible à un appel de l’OM, encore moins quand on y a été formé, qu’on y a joué et qu’on a fait ses premières armes en tant qu'entraîneur adjoint. Mais de là à vous dire que c’est un objectif, non. Quand j’étais à Saint-Etienne, je voyais tout vert. Je suis à Lille, je vois tout rouge, et je suis dans ce projet-là. Le jour où ça s’arrêtera, on verra. Je ne sais pas me fixer d’autres objectifs que les objectifs d’un club. Evidemment que Marseille est un club important de notre championnat. C’est une vitrine magnifique, c’est un stade, une ambiance, une ferveur, mais c’est une grande difficulté. Est-ce une plus grande difficulté quand on est Marseillais ? Je ne crois pas » a confié l’entraîneur de Lille, qui refuse d’exclure une arrivée chez l’actuel 2e de L1 dans le futur.