OM : L'attaquant de Hyères, Moussa Ndiaye, en réanimation

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Violemment percuté par Eric Bailly lors de Hyères-OM, Almike Moussa N'Diaye a été évacué du terrain sur une civière. Si son état de santé n'avait pas l'air préoccupant, l'attaquant mauritanien avait sans doute subi une commotion dans le choc. Transféré à l'hôpital de Martigues dans l'après-midi, il a ensuite rejoint l'Hôpital Nord de Marseille dans la soirée avec des soins plus prononcés à son égard. Il serait en réanimation comme l'affirme à l'AFP, Mourad Boudjellal son président. « Il a été transféré à l’Hôpital Nord et il l’ont admis en réanimation, par précaution. On prie pour que tout se passe bien pour lui. C’est un garçon super et un de nos meilleurs éléments », a t-il indiqué. Les supporters marseillais et hyérois espèrent des nouvelles positives concernant N'Diaye rapidement.