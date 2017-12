OM : L'arbitrage à la française, Zubi n'avait jamais vu ça

Dans : OM, Coupe de la Ligue, Rennes.

Dirigeant plutôt posé et calme de l’Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta a craqué après le match de son équipe perdue à Rennes aux tirs au but, ce mercredi en Coupe de la Ligue. Les différents évènements intervenus lors de cette rencontre qui a tourné au loufoque ont scotché l’ancien gardien de but, qui a beaucoup de mal à suivre l’arbitrage français.

« C’était un match particulier. Si on veut améliorer le niveau de la compétition et faire grandir le championnat, un spectacle comme celui auquel on a assisté n’est pas la meilleure publicité. Il y a des choses que je n’avais jamais vues sur un terrain de foot. Il faut toujours une première fois, ceci dit, mais ce n’est vraiment pas bon… D’abord, le but accordé puis refusé, le carton jaune à Amavi en première période, le but refusé à Mitroglou en fin de match… Après, on peut se tromper. Mais sur l’ensemble du match, ça fait beaucoup… Franchement, tout le match a été catastrophique », a expliqué « Zubi » dans les colonnes de La Provence. Une manière de mettre aussi la pression sur les arbitres français, un peu souvent au cœur de l’actualité ces dernières semaines.