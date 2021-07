OM : L'Arabie Saoudite contre le PSG, il supplie McCourt

Dans : OM.

A chaque sortie médiatique, le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt ne cesse de répéter qu'il ne vendra pas le club phocéen. Cela n’a pas empêché l’ancien Marseillais Abdoulaye Meïté de relancer l’Américain sur le sujet, avec l’espoir de concurrencer le Paris Saint-Germain.

« Je ne suis pas vendeur. Je suis à l'OM pour très longtemps », a encore répété Frank McCourt au début du mois, dans un entretien accordé au journal L’Equipe. Une nouvelle mise au point nécessaire dans la mesure où les rumeurs de vente ne cessent de circuler, notamment sur les réseaux sociaux. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille a pourtant tout fait pour mettre un terme à ces bruits de couloir.

En plus de ses démentis, l’Américain, longtemps réticent après les mauvais choix de la précédente direction, a finalement accepté de remettre la main à la poche. Ce n’est pas seulement grâce aux compétence du président Pablo Longoria que le club phocéen réalise un mercato ambitieux. Mais cela reste insuffisant pour convaincre Abdoulaye Meïté. En effet, l’ancien défenseur central milite pour une vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite, selon lui capable de ramener le club à la hauteur du Paris Saint-Germain de Qatar Sports Investments.

L’OM doit « discuter » avec le PSG

« L'Olympique de Marseille doit être vendu à l'Arabie Saoudite, a conseillé l’ancien Marseillais sur la chaîne YouTube Family Football Club. Je veux que ce soit un grand club, qu'il soit vendu à Mohammed ben Salmane (roi d'Arabie saoudite), et qu'on puisse discuter avec le PSG (rire). En France, on discute déjà avec le PSG, ils sont même en dessous de nous. Mais je pense que Pablo Longoria fait un bon recrutement, c'est intelligent, il faut lui laisser le temps. » Une vente n’étant visiblement pas d’actualité, Abdoulaye Meïté et les supporters devront compter sur le recrutement du président pour au moins retrouver le podium de Ligue 1.