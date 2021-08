OM : L’Angleterre se réveille, Duje Caleta-Car va bouger

Dans : OM.

Le marché anglais commence peu à peu à se décanter, ce qui laisse augurer de belles ventes pour les clubs de Ligue 1. L’Olympique de Marseille entend notamment en profiter pour tirer profit du départ de Duje Caleta-Car.

L’avenir de l’international croate ne semble plus s’écrire à Marseille. Et pour cause, Pablo Longoria a déjà recruté trois joueurs à ce poste durant le mercato estival : William Saliba, Luan Peres et Leonardo Balerdi. Et ce n’est peut-être pas terminé puisqu’à la surprise générale, l’OM négocie le transfert du jeune espoir néerlandais Micky Van de Ven, un défenseur central de plus. Le départ de Duje Caleta-Car est donc essentiel et selon La Provence, Marseille compte toujours sur le générosité historique des clubs anglais pour lui rendre service. Cela tombe bien, une écurie de Premier League est toujours sur les rangs pour accueillir le vice-champion du monde 2018 au mercato.

Caleta-Car plutôt que Zouma à West Ham ?

Il s’agit de West Ham, qui avait déjà tenté de recruter Duje Caleta-Car il y a un an avec une proposition estimée à 20 ME. A l’époque, l’OM était bien moins fourni à ce poste de défenseur central avec seulement Alvaro et Leonardo Balerdi en prêt, raison pour laquelle Pablo Longoria avait refusé l’offre des Hammers. Cet été, il en sera autrement si West Ham soumet une nouvelle proposition. Aucun prix n’a filtré, mais il semblerait que pour une somme comprise entre 15 et 20 ME, l’OM ne chipotera pas et vendra Duje Caleta-Car, en fin de contrat en 2023. Pour l’heure, West Ham n’a pas fait d’offre mais tout pourrait bouger dans les tous prochains jours puisque le club anglais a essuyé le refus de Kurt Zouma, qui était la priorité de David Moyes en défense centrale. Pour le plus grand plaisir de Pablo Longoria, « DCC » a de bonnes chances de faire office de plan B. Et donc de faire l’objet d’une offre très rapidement.