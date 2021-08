OM : Micky Van de Ven, l'énorme coup signé Longoria !

Dans : OM.

Après les arrivées de Luan Peres et de William Saliba, l’Olympique de Marseille tente d’ajouter un défenseur central supplémentaire à l’effectif de Jorge Sampaoli. Le club phocéen est en discussion avec Mino Raiola pour le jeune Micky Van de Ven qui évolue en deuxième division néerlandaise.

Pablo Longoria n’a pas fini de surprendre. Alors que les supporters attendent des nouvelles de Pol Lirola et de Daniel Wass, des renforts attendus pour le poste de latéral droit, le président de l’Olympique de Marseille tente d’attirer un troisième renfort pour la charnière centrale. En effet, le site de la radio RMC révèle un intérêt marseillais pour Micky Van de Ven (20 ans). Nos confrères évoquent des négociations en cours entre le club phocéen et l’agent du défenseur central du FC Volendam (D2 néerlandaise), un certain Mino Raiola.

D’ailleurs, le jeune Néerlandais et son célèbre représentant seraient attendus à Marseille dans les prochains jours pour mieux avancer dans les discussions. Autant dire que les échanges vont dans le bon sens pour l’Olympique de Marseille, qui pourrait réaliser un joli coup de plus cet été. Car si le nom de Micky Van de Ven reste méconnu en France, la cible olympienne serait l’un des jeunes défenseurs centraux les plus sollicités sur le marché des transferts.

Maksimovic à oublier ?

Une situation qui devrait permettre à Mino Raiola de négocier le meilleur contrat possible pour son joueur, d’où la prudence à adopter suite à cette information. En tout cas, si Micky Van de Ven devait rejoindre le pensionnaire du Vélodrome, sa signature mettrait sûrement un terme à la piste Nikola Maksimovic. Rappelons que le défenseur central, libre après la fin de son contrat à Naples, aurait trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille qui doit dégraisser son effectif avant de pouvoir l’accueillir. Pas sûr que le Serbe reçoive des nouvelles de la part de Pablo Longoria dans les jours à venir.