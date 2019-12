OM : L'Angleterre se prosterne devant le magicien Villas-Boas

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a mené une véritable révolution en nommant André Villas-Boas au poste d’entraîneur à la place de Rudi Garcia.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les supporters ont totalement validé le manager portugais, lequel réalise tout simplement un sans-faute, aussi bien sportivement que dans sa communication. Deuxième de Ligue 1 avant le coup d’envoi de la seizième journée ce mardi, « AVB » fait parler de lui jusqu’en Angleterre, où ses passages à Tottenham et Chelsea n’ont pas été des réussites. Dans les colonnes du Guardian, les journalistes Adam White et Eric Devin ont ainsi été dithyrambiques au sujet de celui qui n’a pas gardé une cote en or Outre-Manche.

« Villas-Boas a forgé une véritable philosophie collective dans cette équipe. Sa formation n’est peut-être pas spectaculaire, mais elle est efficace. Payet a tenu à préciser à quel point le groupe est plus heureux que lorsque Garcia était en charge de l’équipe. Villas-Boas a même réussi à obtenir une métamorphose de l’arrière latéral Jordan Amavi (qui était auparavant systématiquement catastrophique) et de Nemanja Radonjic. Il commence à offrir une réelle stabilité, une sécurité et une efficacité qui a été rarement vu au Vélodrome » ont lâché les journalistes anglais, lesquels ne sont pourtant pas du genre à avoir le compliment facile de manière générale. Mais avec André Villas-Boas, tout le monde est unanime, que ce soit à Marseille, en France ou en Europe.