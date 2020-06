OM : L'agent du siècle est là pour sauver Marseille !

Dans : OM.

L'OM va devoir réaliser un mercato au millimètre sur le plan financier et rien de tel qu'un super agent pour régler les gros soucis marseillais.

C’est une évidence, les finances de l’Olympique de Marseille ne sont pas à la hauteur des résultats sportifs de cette saison écourtée. Et dans l’attente des décisions de la DNCG et de l’UEFA concernant le bilan comptable de l’OM, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ne peuvent pas éviter une réduction drastique des dépenses, et en même temps vendre des joueurs avant même de penser à en recruter. Et dans cette mission, l’Olympique de Marseille pourra compter sur un atout majeur en la personne de Pini Zahavi, considéré comme l’agent le plus spécial et le plus puissant actuellement. Célèbre pour l’opération Neymar, Pini Zahavi a décidé de s’occuper de l’OM annonce Thibaud Vézirian, qui voit le super agent avoir une mission très spéciale.

« Pini Zahavi est officiellement arrivé auprès de l’OM pour vendre Sanson au meilleur prix, car il sait faire ça. Mais c’est aussi un super-agent. Il s’est occupé du transfert de Neymar au PSG, il a aussi fait d’énormes coups en Amérique du Sud. Officiellement, il arrive pour vendre Sanson. Mais il n’est pas là que pour ça. Pour moi, Zahavi est là pour faire du business pour l’OM. Mais pas uniquement avec Sanson. Je pense qu’il est là pour la vente du club, pour trouver des sponsors, pour faire des trucs beaucoup plus gros. Car juste la vente de Sanson, s’il venait juste pour ça, il s’en serait foutu royalement. Il a autre chose à faire que de vendre Sanson, a prévenu Thibaud Vézirian, qui en dit un peu plus sur la mission de l’agent. Pini Zahavi directeur sportif ? Non, il n’est pas là-dedans. Il est plutôt dans le business. Il est derrière une stratégie plus globale de McCourt, il a l’objectif de faire de l’argent pour redresser un peu l’OM. »