Surprise, l'OM a trouvé le successeur de Wahi ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L'OM devrait encore bouger d’ici la fin du mois de janvier. Le club phocéen est notamment à la recherche d’un attaquant afin de compenser le potentiel départ d’Elye Wahi, courtisé en Allemagne et en Angleterre.

En difficulté durant ses six premiers mois à l’Olympique de Marseille, Elye Wahi est un joueur très courtisé sur le marché des transferts en ce mois de janvier. Francfort en fait notamment sa piste prioritaire afin de compenser le départ à venir de sa star Omar Marmoush à Manchester City, et l’OM ne retiendra pas l’international espoirs en cas d’offre aux alentours de 25 millions d’euros, la somme investie pour le recruter au RC Lens il y a seulement six mois. Pour le remplacer, le nom d’Evann Guessand a filtré, et c’est à peu près le seul pour le moment. Mais le match nul de l’OM contre Strasbourg dimanche soir (1-1) pourrait donner des idées à Pablo Longoria et à Medhi Benatia car un homme a brillé face à Leonardo Balerdi, il s’agit d’Emmanuel Emegha.

Buteur, l’attaquant de 21 ans recruté à Sturm Graz pour 13 millions d’euros en juillet 2023 a été un vrai poison pour la défense marseillaise. De quoi rendre jaloux les supporters olympiens. « Par contre, la fumée Emegha, je la veux à l'OM. Un mec qui te regarde dans les yeux et qui te dit je vais t'uriner dessus et qui le fait... C'est ce type de 9 qu'on doit avoir », « C'est exceptionnel ce que vient de faire Emegha au duo Balerdi Brassier. Un mouvement à montrer à tout les petits freres qui veulent jouer numero 9 » ou encore « L’appel d’Emegha… » et « Emegha pouahhh quel joueur » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où certains supporters de l’OM verraient bien l’attaquant néerlandais sous les couleurs du club phocéen à l’avenir.

Emmanuel Emegha envoie son CV à l'OM

Ce dernier a d’ailleurs été élu homme du match par L’Equipe après le match nul du Racing au Vélodrome. « Il a remporté son duel avec Balerdi dans les grandes largeurs. Quelques minutes après avoir failli marquer en contrant l'Argentin, il l'a piégé en partant à la limite du hors-jeu pour aller battre Rulli. Il a posé beaucoup de problèmes à la défense olympienne, notamment par ses appels au timing toujours parfait. Il est passé proche du doublé à la 72e, mais a trouvé le poteau de Rulli » écrit le quotidien national dans son édition du jour. Reste maintenant à voir si, scotché par le talent de l’attaquant de Strasbourg, le board olympien se jettera sur la piste d’Emmanuel Emegha à l’avenir et notamment afin de compenser un potentiel départ d’Elye Wahi. Le jeune attaquant passé par l’Autriche a en tout cas déposé son CV dimanche soir au Vélodrome.