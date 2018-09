OM : Kostas Mitroglou a une réponse cash à ceux qui le taillent

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Pris en grippe par certains suiveurs de l'Olympique de Marseille, Konstantínos Mítroglou est pourtant heureux en Ligue 1, même si son club a tenté de recruter Mario Balotelli au cours du dernier mercato estival.

Depuis son arrivée à l'OM, Kostas Mítroglou est décisif toutes les 100 minutes en Ligue 1. Seuls les Parisiens Cavani et Neymar font aussi bien que lui sur cette période. Et pourtant, l'avant-centre de 30 ans continue d'essuyer les critiques des supporters phocéens, estimant que l'international grec n'est pas le grand attaquant attendu dans le Champions Project. Mais être la cible de certains fans du Vélodrome, Mitro aime plutôt ça, vu qu'il utilise toutes les remarques négatives pour devenir encore meilleur chaque jour.

« Quand un attaquant ne marque pas de buts, peu importe le statut de son club, il est critiqué. Moi, les critiques me rendent plus fort. Je n'ai jamais été réellement malheureux, à me dire que je n'en pouvais plus... Ce n'est pas mon genre. Le plus important, ce sont mes coéquipiers et mon entraîneur, et ce qu'ils ont à dire sur moi. S'ils me disent que je dois améliorer telle chose, ça m'intéresse. Ils ont essayé de m'aider de temps en temps. Un doute quand l'OM a voulu faire venir Balotelli ? Non. Je n'ai jamais douté de moi au cours de ma vie. Je sais de quoi je suis capable et Marseille est une grande équipe, donc évidemment ils s'intéressent à d'autres joueurs, mais je n'ai jamais voulu partir. Je suis heureux ici », a lancé, sur Canal+, Mítroglou, qui a désormais l'ambition de mettre tout le monde d'accord en réalisant une saison pleine à Marseille, où il a déjà pris le dessus sur son concurrent Germain.