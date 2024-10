Rabiot et l’OM, un divorce à l'italienne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’aventure entre Adrien Rabiot et l’Olympique de Marseille peine à véritablement décoller pour le moment et du côté de la presse italienne, on suit les aventures de l’ancien milieu de la Juventus Turin de près.

Mi-septembre, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont surpris tout le monde en s’attachant les services d’Adrien Rabiot. Libre, l’international français était annoncé partout (Manchester United, AC Milan…) mais absolument pas à l’OM. La signature du joueur formé au PSG a été une énorme surprise pour les supporters marseillais, plutôt satisfaits d’accueillir un joueur de ce calibre, titulaire à la Juventus Turin et en Equipe de France ces dernières années. Un mois et demi plus tard, l’impression est mitigée. Rabiot a enchainé deux titularisations contre Montpellier (victoire 0-5) puis le PSG (défaite 0-3) sans véritablement briller. Il n’en fallait pas plus pour que la presse italienne s’en délecte et parle d’un problème entre Rabiot et Marseille.

La presse italienne balance déjà sur Rabiot

« Il semble qu’il n’y a jamais eu l’étincelle entre Rabiot et l’OM. Le Français n’a disputé que quatre matchs après l’échec de sa prolongation à la Juve. Le match qui a mis le plus en lumière ses difficultés est le dernier en date face au PSG, que les Parisiens ont remporté. Bref, l’aventure de Rabiot à Marseille n’a jamais décollé » écrit le média Il Bianconero, qui suit de près l’actualité de la Juventus Turin et qui n’a pas oublié Adrien Rabiot au point d'observer les aventures du vice-champion du monde en France. Et pour le média italien, c'est comme si l'aventure était déjà presque finie avant même d'avoir commencé entre Marseille et le joueur de 29 ans.

Du côté de Marseille, on souhaite néanmoins se montrer plus patient et mesuré, car Rabiot revient tout juste à un bon niveau physiquement, après avoir passé l’été sans club. Sa prestation face au PSG n’a pas convaincu, mais le « Duc » n’a pas été le plus catastrophique parmi les joueurs de l’OM, loin de là. Roberto De Zerbi devrait continuer à faire confiance à l’ancien joueur de la Juve, qui enchaînera sans doute avec une troisième titularisation de suite dimanche à Nantes. Avec l’espoir cette fois de voir l’ancien Parisien briller et imposer sa puissance et sa qualité technique au milieu de terrain.