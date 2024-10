L’OM recrute à Milan, c’est la catastrophe assurée

Dans : OM.

A la recherche d’un latéral droit pour renforcer son effectif au mercato hivernal, l’OM a coché le nom de Davide Calabria, l’international italien de l’AC Milan. Une fausse bonne idée pour Marseille ?

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est globalement renforcé dans tous les secteurs de jeu… sauf en défense. Au poste de latéral droit, le club olympien s’est par exemple débarrassé de Jonathan Clauss, vendu à Nice. Dans le sens inverse, personne n’a cependant posé ses valises à l’OM, où Roberto De Zerbi alterne donc entre Murillo, Lirola et Rongier sur cette position. Ce n’est clairement pas l’idéal pour une équipe qui joue le podium, raison pour laquelle Marseille aimerait se renforcer dès cet hiver avec le recrutement d’un latéral droit.

A en croire la presse italienne, Mehdi Benatia et Pablo Longoria surveillent la situation de Davide Calabria, en fin de contrat avec l’AC Milan en juin prochain. L’ancien capitaine du club lombard ne réalise pas un gros début de saison chez les Rossoneri, où il n’a disputé que deux matchs de Série A sous les ordres de Paulo Fonseca. Son départ semble donc plausible, mais son arrivée serait-elle une bonne idée pour Marseille ? Absolument pas selon le compte spécialisé Actualité - Serie A, qui déconseille fortement à l’OM de recruter le défenseur de 27 ans.

Calabria, une fausse bonne idée pour l'OM

« Pour les marseillais : Calabria est peut-être le pire latéral titulaire du championnat. Il est limité dans tous les compartiments et se blesse souvent. Dites vous que Milan a des problèmes de latéraux et listes UEFA mais ne veut pas le prolonger avec réduction de salaire » a publié sur son compte X le spécialiste de la Série A. Autant dire qu’avant d’accélérer pour signer Davide Calabria, l’OM devra donc y réfléchir à deux fois, car le latéral de l’AC Milan n’est peut-être pas le meilleur joueur pour régler ce problème dans la cité phocéenne. Chez les supporters milanais, on semble en tout cas partager en masse cet avis, ce qui pourrait vouloir dire que la piste Davide Calabria a tout de la fausse bonne idée pour le board olympien.