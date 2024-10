OM ‍: Jérôme Rothen dézingue Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'a pas fait le poids contre le PSG au Stade Vélodrome ce dimanche soir en Ligue 1. Les Phocéens se sont sans doute vus trop beaux pour Jérôme Rothen.

A Marseille, le réveil a été dur ce lundi après la nouvelle débâcle en Ligue 1 à domicile face au PSG. Pourtant, les attentes étaient énormes dans la cité phocéenne. L'arrivée de Roberto De Zerbi, couplée à un mercato séduisant, avait suffi à certains pour croire au titre en championnat. Mais voilà, la réalité est dure pour l'OM, dépassé par le talent collectif du PSG ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Selon Jérôme Rothen, les fans et observateurs phocéens vont devoir intégrer que le club marseillais est encore loin du club de la capitale, malgré le départ de quelques stars franciliennes.

Le constat est limpide pour Rothen

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Sur le plateau de RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois concernant le vrai niveau de l'OM selon lui. « L'OM est surcoté sur ces matchs. On a vu des bonnes choses avec ce nouveau cycle. C'est un club qui s'est entouré de gens du football. Et ça fait du bien. (...) Je suis content de voir un OM qui peut avoir des ambitions. Après, ça s'enflamme très vite. Quand il y a de bons résultats, on les met tout de suite là-haut. Il faut arrêter de penser qu'en aussi peu de temps, De Zerbi et son groupe se sont rapprochés du niveau du PSG. Qu'est-ce que j'ai pas entendu ? Le PSG pas au niveau etc... Non, le PSG est toujours aussi dominant en Ligue 1. Je disais récemment que le PSG avait encore deux classes d'écart. Je ne pensais pas autant. On a vu cet OM trop beau sur le rythme qui s'élève dans les gros matchs, les difficultés contre les petites équipes. Ils étaient dépassés aussi techniquement face au PSG », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui pense que l'OM doit apprendre à jouer dans sa cour avant de viser le titre de Ligue 1.