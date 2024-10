OM-PSG ‍: Une star de DAZN a honte pour « ‍ces deux beaufs ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est une séquence qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux où elle a été diffusée. On voit l'un des membres de l'équipe de DAZN être la cible d'un geste injurieux alors qu'il venait discuter avec ce supporter de l'OM.

Libre à chacun d'apprécier ou non Paul de Saint-Sernin, humoriste et homme de terrain de DAZN, mais depuis dimanche soir, et le match OM-PSG, ce dernier se retrouve sur les réseaux sociaux pour une raison assez étonnante, pour ne pas dire pathétique. Dimanche soir, Paul de Saint-Sernin était sur la pelouse du Vélodrome et il a été interpellé par un ou des supporters de l'Olympique de Marseille. Venant poliment vers ces supporters, l'un d'eux lui a fait un doigt d'honneur, alors que le membre de l'équipe de DAZN tentait en vain de lui serrer la main. Cette séquence, à priori filmé par l'auteur du geste, a fait le tour des réseaux sociaux. Evoquant cette scène lors d'une interview sur France-Inter, Paul de Saint-Sernin regrette que cette attitude du supporter marseillais accrédite l'idée auprès du grand public que les fans de football sont tous stupides.

Gros clown de @paulsaintsernin, mange toi ce vent de la part du peuple marseillais https://t.co/78sNM3WW6T pic.twitter.com/Cvi9f7rIaH — 𝐻𝑖𝑡𝑐ℎ, 𝑵𝒆𝒙𝒕 𝑃ℎ𝑎𝑟𝑎𝑜ℎ 𓁭 (@TheNextPharaon) October 27, 2024

Pour le comique, ce genre de comportement est forcément indigne du football et de valeurs de ce sport. « J’ai entendu qu'il y avait deux, trois mecs qui m'insultaient vraiment très violemment. Toute ma famille y est passée, j'ai eu droit à tout. Et je me dis que ce n'est pas possible que je fasse comme si je n'entendais pas donc je me retourne, je leur montre que je n'ai pas peur et je leur tends la main. Et ils ont préféré me faire un doigt d'honneur. Mais je trouve ça très violent venant d'un monde qui m'a permis de m'intégrer dans la vie. C’est le football qui m'a fait avoir des copains plus jeunes, alors que je n'en avais pas à l'école. Et aujourd'hui, ce monde que j'essaye de rehausser toute la journée au micro quand j'essaye de dire : 'Faites-nous confiance, ce n'est pas un sport de beaufs, pas un sport de cons'... Et puis il y a deux, trois mecs qui décrédibilisent tous les autres. Car j’ai arpenté la pelouse et j'ai fait peut-être 60 ou 65 selfies avec des gens qui me disaient qu'ils m'aimaient bien », a fait remarquer, sur France-Inter, Paul de Saint-Sernin, qui n'a cependant pas l'intention de continuer à faire son travail pour DAZN.