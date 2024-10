OM-PSG ‍: Le rouge était mérité, Marseille avoue tout

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, le PSG a donné une leçon de football à l'OM. Si beaucoup pensaient que le carton rouge donné directement à Amine Harit en début de match était sévère, la décision de François Letexier fait plutôt sens.

L'OM n'a pas fait le poids face au PSG ce dimanche soir en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Une défaite logique sur le score de 3 buts à 0. En début de match, l'expulsion d'Amine Harit a changé pas mal de choses. L'international marocain, en voulant contrôler le ballon, a malencontreusement placé son pied sur le corps de Marquinhos. En voyant la marque sur le Parisien, François Letexier n'a pas hésité à donner un rouge direct à l'ancien Nantais. De quoi en agacer beaucoup parmi les fans et observateurs, qui pensaient cette sanction beaucoup trop sévère. Mais peu à peu, au vu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, les internautes ont été dans le sens de l'arbitre de la rencontre. Certains comptes pro-OM ont même eu le courage de présenter leurs excuses. C'est notamment le cas de Massilia Zone.

Une décision finalement logique ?

Rouge plus que mérité.



On retire nos propos sur l’arbitrage (bien qu’il ait été globalement naze). https://t.co/0OJyc82e6L — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 28, 2024

« Rouge plus que mérité. On retire nos propos sur l’arbitrage (bien qu’il ait été globalement naze). Chacun son avis sur le rouge de Harit. Mais il va sincèrement falloir arrêter avec l’excuse de l’arbitrage. Quand tu gagnes une fois en 13 ans en Ligue 1 face à ton plus gros rival, t’as pas le droit d’attribuer ta nullité uniquement à l’arbitrage. C’est juste la manière la plus lâche de se voiler la face. Plus, la seule fois qu’on les a battus, c’était grâce au final 4, à une équipe sous covid ou décimée par les blessures.. bref grâce à Wuhan et aux bouffeurs de Pangolin ». Plus les heures passent et en effet, plus le rouge donné à Harit n'entre plus dans les débats, au contraire des choix tactiques de Roberto De Zerbi, dont l'immunité a déjà sauté sur la Canebière.