OM-PSG ‍: Un intime de De Zerbi fait des révélations

Par Corentin Facy

La défaite de l’OM face au PSG dimanche au Vélodrome laisse des traces dans le vestiaire du club marseillais, où l’on ne comprend pas comment les hommes de Roberto De Zerbi ont pu livrer une telle prestation.

Rapidement handicapés par l’expulsion d’Amine Harit, les joueurs de l’Olympique de Marseille n’ont jamais été en mesure de rivaliser avec le Paris Saint-Germain dimanche soir lors du Classique au Vélodrome. Mais au-delà du score, ce sont les attitudes qui ont fortement déplu après la gifle reçue par l’OM contre le PSG. Jamais les coéquipiers de Mason Greenwood n’ont donné l’impression de se rebeller et de vouloir inverser le cours des choses, ce que Roberto De Zerbi avait d’ailleurs regretté dans son analyse d’après-match en conférence de presse.

Le coach italien n’est pas le seul à penser de cette façon dans le vestiaire olympien. Dans les colonnes de La Provence, un proche du vestiaire s’est lâché avec des mots très durs à l’encontre des joueurs marseillais. « Beaucoup de joueurs ont donné l'impression qu'ils manquaient de personnalité. Il y a peu de joueurs prêts pour ce genre de matches et l'OM mérite mieux que ça » a notamment lâché un intime du vestiaire, sans pitié, avant de poursuivre. « Pourtant, ils ont bien travaillé durant la semaine, mais ça ne s'est pas vu sur le terrain. Ça ne suffit pas d'être fort contre les petites équipes » juge cette source, particulièrement agacée par le non-match total de Roberto De Zerbi et de ses hommes contre le Paris Saint-Germain dimanche soir au Vélodrome.

L'OM attend beaucoup plus de ses joueurs

Une réaction sera attendue dès dimanche à La Beaujoire mais assurément, il faudra plus qu’une simple victoire contre Nantes pour oublier l’humiliation subie dimanche contre le rival n°1 pour les supporters olympiens. Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont prévenus, ils ont sans doute griller leur dernier joker en s’inclinant de manière aussi pathétique face au PSG. A n'en pas douter, on peut compter sur Roberto De Zerbi pour insister sur ce point, lui qui a notamment pointé le manque de caractère et de courage de son équipe après la rencontre, insistant sur le fait que l'exclusion d'Amine Harit n'expliquait pas tout ce qu'il avait vu dimanche soir.