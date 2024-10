OM ‍: Balerdi capitaine, une énorme erreur dénoncée

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1 lors du Classique face au PSG, l'OM a totalement coulé au Stade Vélodrome. Leonardo Balerdi n'échappe d'ailleurs pas aux critiques ces dernières heures.

L'OM n'était pas au niveau ce dimanche soir face au PSG. Les hommes de Roberto De Zerbi ont affiché des carences dans pas mal de domaines. La défense centrale alignée face aux champions de France, Geoffrey Kondogbia et Leonardo Balerdi, n'a pas du tout convaincu. L'Argentin, capitaine, a même inscrit un but contre-son-camp totalement improbable. Globalement, il aura aussi été fébrile, ce qui ne rassure pas du tout les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille. Ces dernières heures, l'ancien du Borussia Dortmund n'échappe pas aux critiques.

Balerdi n'a pas les épaules ?

Au moment de noter le capitaine de l'OM, Football Club de Marseille n'a pas fait dans la langue de bois, lui qui a donné la note de 2 sur 10 à Leonardo Balerdi : « La première mi-temps a été catastrophique, avec une sortie trop tardive sur Mendes lors du premier but (7e), même si Greenwood l’avait négligé. De plus, il a marqué un but contre-son-camp difficilement explicable (29e). Il a semblé perdu comme lors de ses premières saisons avec le maillot olympien, pas aidé par un Kondogbia imprécis. Son nouveau statut semble peser lourd sur ses épaules, même s’il a montré du caractère avec des interventions plus tranchantes en seconde période… ». Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille sera attendu au tournant face au FC Nantes à la Beaujoire. Ce sera aussi le cas de Leonardo Balerdi, inconstant et qui pourrait bien ne pas supporter le poids du capitanat. Pour le moment, Roberto De Zerbi lui accorde toujours sa confiance. Mais le temps presse et l'OM ne va pas devoir griller trop de cartouches au vu de la concurrence cette saison en championnat.