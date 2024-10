DAZN chaîne pro-OM, il accuse

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En tant que diffuseur officiel de la Ligue 1, DAZN sait qu'il n'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Mais certains accusent la chaîne d'afficher clairement sa préférence pour l'Olympique de Marseille.

Les supporters soupçonnent toujours les arbitres d'être favorables à telle ou telle équipe, et ils pensent également que les journalistes cachent mal le fait d'être fan de telle ou telle équipe. Après les diffusions consécutives de Strasbourg-OM et d'OM-Angers, de nombreux abonnés estiment que du côté de DAZN, on cache mal un enthousiasme débordant pour l'Olympique de Marseille au point d'en rendre un peu pénible les commentaires des rencontres disputées par l'équipe de Roberto De Zerbi. Cela tombe bien, les abonnés de DAZN ont trouvé un soutien de poids en la personne de Pierre Ménès. L'ancien journaliste de Canal+ pense lui aussi que la chaîne retenue par la LFP pour diffuser huit des neuf matchs par journée de Ligue 1 roule clairement pour l'OM.

DAZN roule pour l'OM, ça s'entend

🤩| Jonathan Rowe marque son tout premier but au Vélodrome sous les couleurs de l’OM ! 🔥👏 #OMSCO pic.twitter.com/L2Gq9e5qKj — DAZN France (@DAZN_FR) October 4, 2024

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès n'en fait pas une maladie, mais il constate que DAZN et l'OM, ça fonctionne visiblement très bien. Et celui qui a fait les grandes heures du Canal Football Club d'y voir une raison essentiellement économique. « Je n’ai pas tellement écouté les commentaires d’OM-Angers, mais lors de Strasbourg-OM, c’était patent que les commentateurs étaient totalement pro-OM. Alors, je ne sais pas s’ils sont supporters, mais je peux le comprendre pour Benoît Cheyrou qui a joué à Marseille. Mais est-ce que Julien Brun ne fait pas un calcul plus commercial en se disant que plus l’OM est haut plus c’est bon pour sa chaine ? Mais si je dis ça, ça va déplaire à Walid Acherchour, puisqu’il prend mal tout ce que je dis », a confié le journaliste en réponse à une question d'un de ses abonnés.

Et cela va continuer, car lors de la prochaine journée de Ligue 1, après la trêve internationale, DAZN diffusera Montpellier-OM, puis une semaine plus tard le très attendu OM-PSG. Car c'est une réalité, avec le PSG, l'Olympique de Marseille est le club qui réalise les plus grosses audiences et attire les abonnements. De là à y voir un choix marketing dans les commentaires...