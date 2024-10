La star du tennis français chambre l'OM en plein tournoi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

20e jour mondial à l'ATP, Arthur Fils participe actuellement au Rolex Paris Masters. Et à la fin de son match, ce mardi, le tennisman tricolore a gentiment chambré l'OM après la victoire du PSG.

Arthur Fils n'avait pas un match facile pour entamer le Masters de Paris, qui se déroule actuellement à l'Accor Arena, puisque le numéro 1 français affrontait le Croate Marin Cilic. Et le natif de Bondoufle (Essonne) a bataillé pendant 1h35 pour finalement se qualifier en deux sets (7/6, 6/4). Jusque-là rien de spécial, sauf qu'au moment de quitter le court central, Arthur Fils a sacrifié à la demande du diffuseur, à savoir dédicacer une caméra. Et le numéro 20 mondial a profité de cela pour chambrer l'Olympique de Marseille, lui qui est supporter de PSG. Ne se contentant pas de signer, Arthur Fils a marqué « 3-0, Ici c’est Paris » en référence au résultat du classique de la Ligue 1 dimanche soir au Vélodrome. Forcément, cela n'a échappé aux spectateurs réunis à Bercy, et aux téléspectateurs. Et forcément, le tennisman de 20 ans a suscité des commentaires radicalement opposés.

✍️ "3-0. Ici c'est Paris" ❤️💙



La signature d'Arthur Fils après sa première victoire dans la capitale. 🫣⚽️ pic.twitter.com/qfhtIer3Up — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 29, 2024

Sur les réseaux sociaux, Arthur Fils a provoqué l'enthousiasme des supporters du Paris Saint-Germain, dont la plupart ne savaient pas que le joueur tricolore était fan du club de la capitale, mais il a également reçu des messages haineux de la part d'une petite minorité de supporters marseillais. Tout cela n'est évidemment que du chambrage de bon aloi et ne devrait pas déboucher sur de telles insultes, mais le numéro 1 français devait bien se douter de ce qui l'attendait en rédigeant ce petit message.