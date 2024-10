OM ‍: McCourt est furieux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très actif l’été dernier, l’OM espérait profiter du mercato hivernal pour continuer d’offrir des renforts à Roberto De Zerbi. Mais le propriétaire du club olympien Frank McCourt ne l’entend pas du tout de cette oreille.

L’été dernier, Frank McCourt a été généreux avec Pablo Longoria en permettant au président de l’Olympique de Marseille de réaliser un très gros mercato. Mason Greenwood, Elye Wahi, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Adrien Rabiot ont rejoint la cité phocéenne, des dossiers dans lesquels le propriétaire américain a consenti de gros efforts. Roberto De Zerbi en a d’ailleurs conscience et a remercié publiquement son patron face aux médias après le mercato. A deux mois du coup d’envoi du mercato hivernal, la direction sportive de l’OM espérait profiter de l’occasion pour offrir un ou deux renforts de plus à son entraîneur.

McCourt ne veut pas investir cet hiver

Mais il va peut-être falloir oublier les cadeaux de Noël lors du mercato à venir car pour Frank McCourt, il n’est pas question de remettre au pot. Et pour cause, le site Live Foot nous apprend que le natif de Boston estime en privé qu’il a été suffisamment généreux l’été dernier et qu’il n’a pas du tout l’intention de faire de folies en janvier prochain. Frank McCourt juge qu’au vu des dépenses réalisées ces derniers mois et de l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi, le technicien italien est suffisamment outillé pour décrocher une qualification en Ligue des Champions, même sans renfort supplémentaire en cours de route.

Le boss de l'OM a pris une claque face au PSG

Le média explique par ailleurs que Frank McCourt a été échaudé par l’humiliation subie par l’OM dans le Classique face au PSG et que cela ne lui a absolument pas donné envie de mettre des moyens supplémentaires à ses dirigeants. C’est donc probablement avec cet effectif que Marseille va devoir se débrouiller toute la saison, sauf si Pablo Longoria parvient à réaliser un miracle en janvier avec l’arrivée d’un joueur libre par exemple. Mais du côté de Frank McCourt, on ne veut plus faire de folie cette saison, ce qui tort par exemple le coup à la rumeur Paul Pogba.