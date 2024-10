L'OM recrute un supporter, il n'en revient pas

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Jeune défenseur central suisse de la réserve de l’Olympique de Marseille, Roggerio Nyakossi a vanté le projet de l’OM, qui a fait venir de nombreux joueurs l’été dernier. Il a justifié sa décision de rallier la Canebière il y a deux ans maintenant.

La formation est clairement l’un des aspects sur lesquels l’Olympique de Marseille doit s’améliorer. Le club phocéen n’intègre pas assez de joueurs issus du centre de formation dans l’équipe première, mais a entamé une stratégie pour corriger cela à l’avenir. Jeune défenseur central suisse arrivé à la réserve de l’OM en 2022, Roggeri Nyakossi a quitté son club du Servette FC pour rallier le sud de la France. Après avoir effectué ses débuts professionnels dans son pays, Nyakossi, reconnaissant envers son premier club, a affirmé être un supporter de l’OM depuis petit et il a ainsi réalisé son rêve d’enfant en rejoignant l’Olympique de Marseille. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026, le joueur de 20 ans a encensé le projet phocéen dans une interview pour Corner Magazine.

Nyakossi vante le projet de l’OM

🚨 Nouveau numéro de Corner Magazine avec un programme chargé: interviews de Roggerio Nyakossi, Samuel Ballet et Seydina Doumbia.



C'est également l'occasion de découvrir deux projets: le plus grand tournoi de street football, Impulstar, et le magazine préféré des entraîneurs de… pic.twitter.com/YqRwsTvlua — KMedia (@KMedia_ch) October 28, 2024

Selon lui, l’Olympique de Marseille a tout fait pour le faire venir : «A chaque fois que je regardais la télé, c'était l'OM. Je me souviens des grandes soirées en Europa League, c'était vraiment impressionnant. Je suis un grand fan. L'OM représente une opportunité solide, avec un projet très ambitieux et une volonté claire de s'appuyer sur son centre de formation. Ils ont clairement montré leur volonté de me recruter en répondant aux exigences de Servette», a-t-il affirmé. Joueur cadre de l’équipe évoluant en National 3 cette saison, Roggerio Nyakossi espère désormais disputer son premier match avec l’équipe professionnelle. En raison des absences en début de saison, il avait été convoqué par Roberto De Zerbi pour le premier déplacement de la saison à Brest à la mi-août. Ses débuts en Ligue 1 représenteront la prochaine étape de son développement dans son club de coeur.