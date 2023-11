OM ‍: Kondogbia en équipe du Brésil, l'idée folle

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM se déplace ce dimanche à Lens, le club qui a révélé Geoffrey Kondogbia. Après des débuts délicats à Marseille, le milieu de 30 ans emballe tout le monde.

Geoffrey Kondogbia a probablement entouré en rouge sur le calendrier de Ligue 1 ce dimanche 12 novembre, puisque le milieu de terrain de l’OM fera son grand retour à Boallert, lui qui a fait ses débuts chez pros sous le maillot du RC Lens. Et connaissant les supporters des Sang et Or, l’accueil réservé à l’international centrafricain sera courtois et chaleureux, même si Kondogbia joue à Marseille. Arrivé dans la cité phocéenne cet été, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid s’est finalement mis tout le monde dans la poche, au point que le joueur de 30 ans soit devenu un cadre de Gattuso malgré plusieurs semaines délicates (blessure et suspension) après sa signature à l’OM. Évoquant en conférence de presse les prestation de Geoffrey Kondogbia, le Brésilien Renan Lodi, qui a déjà joué avec ce dernier à Madrid, avoue être emballé par celui dont il aurait bien fait un membre de la Seleçao.

Kondogbia au Brésil, il aurait tout fait

Pablo Longoria qui veut réunir dans une même équipe Aubameyang, Kondogbia et M’Vila



pic.twitter.com/DCsdeIdgig https://t.co/Y3MMkEKW6G — Scipion (@Scipionista) November 8, 2023

Pour Renan Lodi, il ne fait aucun doute que Geoffrey Kondogbia aurait eu sa place en équipe de Brésil, comme il l'a sans problème à l'Olympique de Marseille ou dans n'importe quel autre club européen de haut niveau. « Si j’avais été sélectionneur du Brésil, j’aurais fait toutes les démarches pour que Geoffrey prenne la nationalité brésilienne. C’est un joueur essentiel de n’importe quelle équipe, j’aime son caractère. C’est un grand joueur, il essaie de transmettre une âme. C’est également un grand guerrier, si nous perdons le ballon, il essaie toujours de la récupérer. Je suis son fan numéro 1, il sait ce qu’il faut faire, il sait jouer, marquer, récupérer, c’est un joueur complet et j’espère qu’il restera longtemps à Marseille », a confié celui qui a porté le maillot de l'Atlético de Madrid en même temps que l'international centrafricain.