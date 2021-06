OM : Kluivert poussé vers Marseille malgré Mourinho ?

Dans : OM.

Même si José Mourinho avait promis à Justin Kluivert qu’il l’entraînerait un jour, l’AS Rome ne serait pas de cet avis. L’OM a un coup à jouer.

L’Olympique de Marseille est sur tous les fronts. Pablo Longoria veut donner les moyens à Jorge Sampaoli de réussir sur le banc olympien. Le président de l’OM a l’intention de retrouver la Ligue des champions, et il met tout en oeuvre pour accomplir son objectif. Après avoir bouclé l’arrivée de Gerson en provenance de Flamengo, Marseille avance sur d’autres pistes. Comme révélé par le journaliste de L’Equipe, Bertrand Latour, au début du mois de juin, Justin Kluivert intéresse l’OM. Le fils de Patrick Kluivert, prêté cette saison à Leipzig, est de retour de prêt à l’AS Rome. Auteur de 4 petits buts en 26 apparitions, le néerlandais n’a pas convaincu le club allemand de lever l’option d’achat fixée à 13 ME. Selon Il Messaggero, il ne devrait pas être conservé non plus pas l’AS Rome, malgré l’arrivée de José Mourinho sur le banc.

Kluivert poussé vers la sortie

Seule l’intronisation de l’entraîneur portugais sur le banc romain aurait pu changer la donne dans le dossier. Le soir de la finale d’Europa League entre Manchester United et l’Ajax, José Mourinho était venu glisser quelques mots à l’oreille de Justin Kluivert. Il lui avait fait la promesse de l’entraîner un jour. L’opportunité se présente, quatre ans plus tard. Mais Rome compte bien se faire entendre. Le salaire de 2 ME net du néerlandais pose un problème. Le club italien veut s’en séparer. C'est une bonne nouvelle pour Marseille. La porte est entrouverte, et si l’OM est réellement intéressé, Pablo Longoria ne devrait pas hésiter à s’y engouffrer.