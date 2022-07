OM : Kluivert, Mertens, une bonne climatisation installée en 24h

Qualifié pour la Ligue des champions, l'OM se doit de faire des beaux coups au mercato estival. Pour confirmer cela, les noms de Justin Kluivert et de Dries Mertens sont vite venus aux oreilles des supporters olympiens. Malheureusement, ces deux mirages s'estompent.

Habitué à peiner en Ligue des champions sur ses dernières participations, l'OM veut retrouver le vrai frisson européen en 2022-2023. Deuxièmes de Ligue 1 avec la manière, les Marseillais veulent maintenir ce niveau satisfaisant et assumer leur rang face aux ogres européens. Pour épauler ses jeunes joueurs, l'OM a besoin de stars confirmées capables de résister à la pression des grands rendez-vous en C1. Les premières rumeurs ont confirmé que le club marseillais avait bien compris cet état de fait, et ce, notamment pour son secteur offensif.

Cela avait commencé par la possibilité d'un recrutement de Dries Mertens, en fin de contrat avec Naples. Le Belge était même annoncé tout proche de Marseille, étant très motivé à l'idée de venir jouer la C1 sur la Canebière. Rien n'a abouti sur ce dossier comme sur celui de Justin Kluivert. Le Néerlandais, prêté à Nice la saison passée, n'est pas dans les plans de José Mourinho à la Roma mais il reste un ailier très prometteur auquel l'OM pouvait proposer un projet intéressant. Toutefois, que ce soit pour Mertens ou pour Kluivert, les espoirs des supporters marseillais sont vains.

❌ Despite the last rumors #OlympiqueMarseille are not interested in #ASRoma’s winger Justin #Kluivert. #transfers #OM #TeamOM #MercatOM