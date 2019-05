OM : Kamara refuse de partir de Marseille au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille va devoir céder des joueurs afin de compenser une année blanche, et si certains énormes salaires vont être difficilement bradés, l'OM pourrait devoir céder ses meilleures pépites afin d'éviter un souci avec le fair-play financier. Tout cela en sachant que les finances marseillaises devront se passer de l'apport de l'Europe la saison prochaine. Mais à l'heure où des rumeurs évoquent la possible vente de Boubacar Kamara pour faire rentrer une grosse somme dans les caisses, le jeune défenseur central de l'Olympique de Marseille a tenu à mettre les choses au point.

Invité de Téléfoot, Kamara a balayé d'un revers de la main la possibilité d'un transfert au mercato 2019. « Partir de l’Olympique de Marseille ? Je n’y pense même pas. Rien que d’y penser, ça me briserait le cœur. Pour moi et ma famille. On est supporters de l’OM avant tout. Je n’y pense même pas, ce n’est pas dans ma tête », a très clairement fait savoir le défenseur de 19 ans, qui semble lier son destin à celui de l'OM. Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud auront tout de même leur mot à dire dans ce dossier, d'autant plus que Boubacar Kamara n'a plus qu'un an de contrat avec l'Olympique de Marseille malgré les rumeurs de prolongeation qui circulent depuis des mois.