OM : Kamara tord le cou à cette rumeur du mercato

Courtisé par de gros clubs européens, Boubacar Kamara affirme rester concentré sur la fin de saison avec l'OM avant de réfléchir à son avenir. L'absence de Ligue des Champions ne pèsera pas dans sa décision.

Dans une situation économique difficile, l'OM s'apprête à perdre de nombreux joueurs en fin de saison. Florian Thauvin en fin de contrat, devrait quitter le club sauf énorme retournement de situation. Les joueurs prêtés comme Pol Lirola, Leonardo Balerdi ou Olivier Ntcham disposant d'une option d'achat élevée ne sont pas certains de rester, tout comme Arkadiusz Milik, courtisé par les cadors de Serie A. Enfin, des éléments à forte valeur marchande tels que Valentin Rongier, Duje Caleta-Car et surtout Boubacar Kamara pourraient être sacrifiés pour équilibrer les finances du club. Ce dernier était justement en conférence de presse ce jeudi. Alors que Jorge Sampaoli a déclaré espérer garder son joueur, le principal concerné s'est montré plus incertain sur son avenir, niant même une rencontre entre son agent et les dirigeants olympiens.

« Non du tout. Je l'ai dit, je reste concentré sur la fin de saison. On se posera tous ensuite et on réfléchir. Déjà, j'aimerais bien finir la saison. Il reste 5 matches décisifs. Ensuite, je vais me poser cet été et réfléchir à la suite. C'est plus le projet sportif qui pourrait me convaincre (de rester) car maintenant ça fait bientôt quatre ans que je suis en pro. J'ai tout vécu ici. Je pense que c'est le projet sportif qui me fera prendre la décision » a déclaré l'international espoir, visiblement déjà tourné vers un nouveau challenge.

La Ligue des Champions pas décisive

Toujours dans la course pour une qualification pour la prochaine Ligue Europa, l'OM est en revanche complètement largué concernant la Ligue des Champions, à 16 points de l'AS Monaco, troisièmes de L1. Pour autant, l'absence de C1 ne sera pas un élément décisif pour Boubacar Kamara. « Non pas du tout car je pense que la Ligue des Champions, au vu de cette saison, on savait qu'on n'allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant qu'on ne peut pas aller chercher lors des 5 derniers matches. Ce n'est pas ça qui me posera problème pour signer un nouveau contrat » a affirmé le joueur de 21 ans. Malgré une affection particulière pour son club formateur, Boubacar Kamara semble bel et bien décidé à quitter la cité phocéenne lors de la prochaine intersaison.