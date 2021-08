OM : Kamara prêt à offrir un cadeau royal à Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria l'a déjà dit, il n'aime pas les joueurs en fin de contrat et c'est pourtant la situation de Boubacar Kamara à l'Olympique de Marseille. Mais ce dernier pourrait finalement faire un geste envers l'OM.

A chaque nouvelle rumeur d’une signature à l’Olympique de Marseille, les supporters phocéens ne masquent pas leur admiration pour le travail de Pabo Longoria, qui a transformé le mercato de l’OM en animation permanente. Tandis que chaque jour un nouveau joueur est annoncé comme proche du Vélodrome, sur le plan des ventes, c’est le calme absolu. Et forcément, même s’il a donné le code de sa carte bleue à son président, Frank McCourt sait que Marseille doit vendre à la fois pour avoir un budget raisonnablement équilibré, mais aussi parce que Jorge Sampaoli n’a pas besoin de gérer une armée mexicaine. Et qui dit vente, dit évidemment Boubcar Kamara. Car le milieu de terrain de 21 ans a entamé sa dernière année de contrat et pour l’instant l’OM n’a pas trouvé un club capable de payer le montant attendu par Pablo Longoria.

Prolongation surprise de Boubacar Kamara à l'OM ?

C’est dans ce contexte que FootMercato explique que du côté du natif de Marseille, si on espère trouver une solution afin de rejoindre le FC Séville durant ce mercato, l’idée de patienter un an de plus a fait son chemin. Ce scénario serait évidemment un désastre pour l’OM, qui ne souhaite pas le voir partir pour zéro euro en fin de saison. Mais le site spécialisé précise que Boubacar Kamara est prêt à signer pour un an de plus avec son club formateur afin de permettre à l’Olympique de Marseille de prendre un chèque l’an prochain. Bien évidemment, en contrepartie, le milieu de terrain devrait probablement avoir droit à une augmentation de salaire, afin de le « remercier » de cette prolongation de contrat qui pour l’instant a toujours été repoussée.