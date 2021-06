OM : Kamara, les enchères montent enfin

Dans : OM.

Il y a quelques jours, la presse italienne dévoilait l’existence d’une offre à 12 ME de la part du Milan AC pour Boubacar Kamara.

En toute logique, Pablo Longoria a balayé cette proposition d’un revers de la main. Malgré la situation de Boubacar Kamara, en fin de contrat dans un an, le président de l’OM estime que son milieu défensif vaut plus cher. C’est ainsi que la presse italienne dévoilait les exigences de Marseille, qui a fixé le prix de Boubacar Kamara à environ 20 ME sur le marché des transferts. Ce mardi, le Corriere dello Sport apporte une nouvelle de taille sur le dossier de l’international espoirs français. A en croire le média transalpin, l’AC Milan serait revenu à la charge avec une offre très proche de ce que Marseille réclame. Concrètement, un transfert de Boubacar Kamara ne serait plus utopique.

Et pour cause, la proposition lombarde s’élèverait à près de 20 ME bonus compris. En fin négociateur qu’il est, Pablo Longoria tentera de faire en sorte que ce prix soit une base fixe, potentiellement agrémentée de bonus en fonctions du nombre de matchs disputés par Boubacar Kamara. L’idée d’inclure un pourcentage à la revente assez élevé est aussi dans l’esprit de Pablo Longoria. Reste maintenant à voir si de son côté, le minot formé à l’OM sera d’accord pour signer à l’AC Milan, lui qui n’a pour le moment pas exprimé publiquement le souhait de prolonger à un an de la fin de son contrat. Chez les supporters, le départ de Kamara serait difficile à vivre, mais il ne serait pas une surprise. Et pour cause, Boubacar Kamara est avec Duje Caleta-Car le joueur le plus bankable de l’effectif marseillais. Son départ est donc attendu d’une semaine à l’autre, tout comme ceux de Radonjic, Benedetto ou encore Strootman.