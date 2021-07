OM : Kamara, la Lazio harcèle Marseille !

Dans : OM.

En marge de la présentation à la presse de Mattéo Guendouzi mercredi après-midi, Pablo Longoria a fait un point sur l’avenir de Boubacar Kamara.

En fin de contrat dans un an, le milieu défensif de l’OM est sur le départ. Mais le président olympien a rappelé aux courtisans de Boubacar Kamara qu’il était hors de question pour Marseille de brader ses joueurs lors du mercato estival. « On attend de voir l'évolution du mercato. Tout le monde connaît sa situation. Mais l'OM n'est pas un club qui vendra ses joueurs en dessous de leur valeur sur le marché » a confié Pablo Longoria, qui sait que les courtisans se bousculeront à un moment ou à un autre pour Boubacar Kamara, ce qui est susceptible de faire grimper son prix. Pour l’instant, c’est surtout en Italie que le minot de l’OM a la cote.

La Lazio Rome est notamment intéressée selon Alfredo Pedulla. Et le club romain se fait de plus en plus pressant puisque le journaliste italien dévoile que de nouveaux contacts ont eu lieu au cours des dernières heures entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et ceux de la Lazio Rome. Le club italien aimerait recruter Boubacar Kamara pour un maximum de 20 ME. L’option d’inclure un joueur dans la transaction afin de faire baisser le prix du milieu défensif de l’OM est également présente. La Lazio pense notamment au milieu défensif argentin de 28 ans, Gonzalo Escalante. Pour l’heure, on ignore si ce joueur est susceptible d’intéresser Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, qui ont déjà bien renforcé l’entrejeu de l’OM avec les transferts de Gerson et de Mattéo Guendouzi en provenance de Flamengo et d'Arsenal. Quoi qu’il en soit, Boubacar Kamara devrait continuer à faire l’objet de négociations entre Marseille et la Lazio dans les prochains jours. En attendant peut-être l’arrivée dans ce dossier d’autres écuries, ce que Pablo Longoria espère afin de faire grimper les enchères.