OM : Kamara, la Juve se pointe et ça change tout

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu de terrain dans l’optique du prochain mercato, la Juventus Turin songe à Boubacar Kamara, titulaire indiscutable à l’OM.

Taulier de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille et en fin de contrat dans six mois, Boubacar Kamara attire les convoitises. Il faut dire que l’opportunité de recruter un tel joueur pour zéro euro est très tentante pour de nombreux cadors européens. C’est particulièrement en Italie que le profil de Boubacar Kamara, joueur très intelligent tactiquement capable de jouer en défense ou au milieu de terrain, fait l’unanimité. Ces derniers jours, l’intérêt de l’AC Milan a été confirmé. Les Rossoneri sont si attirés par « Bouba » Kamara qu’ils seraient prêts à payer une indemnité de transfert à l’OM dès le mois de janvier pour griller la concurrence.

Un duel Juve-Milan pour Kamara ?

Et la concurrence est justement de plus en plus forte puisque désormais, la Juventus Turin serait également sur le dossier à en croire les informations de Calcio Mercato. Le média transalpin explique que Boubacar Kamara n’est pas la priorité absolue de la Juventus Turin, qui rêve principalement d’Aurélien Tchouaméni. Mais selon le média, le milieu de terrain de l’Equipe de France et de l’AS Monaco est relativement cher, ce qui complique la transaction.

C’est ainsi que Boubacar Kamara serait le plan B de la Juventus Turin, qui est très attiré par la possibilité de recruter un tel joueur gratuitement. Il faut dire que la Vieille Dame s’est spécialisée dans le recrutement de joueurs libres ces dernières années avec Aaron Ramsey, Sami Khedira ou encore Adrien Rabiot, lesquels n’ont d’ailleurs pas tous été des réussites. Reste maintenant à voir si du côté de Pablo Longoria, on arrivera à prolonger le contrat de Boubacar Kamara d’au moins une saison supplémentaire afin de toucher une indemnité de transfert, ou si le minot formé à l’OM partira sans rapporter un sous à son club de cœur…