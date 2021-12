OM : Kamara et Marseille c'est fini !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara hésitait à prolonger avec son club formateur. Ce n'est plus le cas.

Pablo Longoria a longtemps pensé pouvoir parvenir à un accord avec Boubacar Kamara afin que le joueur de 22 ans, formé à l’OM, prolonge son contrat qui s’achève en juin prochain. Le président marseillais a tout tenté pour convaincre le joueur et son entourage, mais même s’il a souvent eu l’espoir d’y parvenir, il semble que cette fois la messe soit définitivement dite. Sauf retournement de situation, l’international espoir de l’Olympique de Marseille partira libre en fin de saison, et plus rien ne pourra changer cette situation forcément délicate pour le club phocéen, Kamara ayant une valeur importante sur le plan financier.

Kamara refuse de prolonger à Marseille

🚨 Highly-rated Boubacar Kamara has decided not to agree a new contract at Marseille & will leave as a free agent next summer. 22yo defensive midfielder / centre-back has interest from Premier League + elsewhere in Europe’s top divisions @TheAthleticUK #OM https://t.co/bQagj4buGV — David Ornstein (@David_Ornstein) December 13, 2021

Journaliste très bien informé de The Athletic, David Ornstein annonce ce lundi que Boubacar Kamara a « décidé de ne pas accepter un nouveau à Marseille et quittera l’OM libre l’été prochain », indique le reporter anglais, lequel précise que plusieurs clubs sont sont déjà positionnés dans ce dossier. Outre la Premier League, l’Italie et l’Espagne seraient déjà prêts à bondir sur le milieu défensif de l’Olympique de Marseille. Reste à savoir comment cela va être géré en interne à l'OM, le club marseillais pouvant être tenté de vendre Kamara dès le mois de janvier afin d'essayer de prendre quand même quelques euros. Mais les clubs tentés par le joueur tricolore n'auront peut-être plus du tout le désir de se lancer si tôt dans une opération qui sera gratuite dans six mois.