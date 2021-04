OM : Kamara et Caleta-Car, merci et au revoir au mercato

Dans : OM.

L'OM s'apprête à perdre deux de ses cadres sur le marché des transferts cet été. Pablo Longoria a validé les bons de sortie pour Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara.

Grandement impliqué dans la course à une place européenne en fin de saison, l’OM sait qu’il n’aura pas la Ligue des Champions pour retenir ses meilleurs joueurs. Entre le changement d’entraineur et de président, le club olympien se prépare à vivre un été très agité. Jorge Sampaoli, avec son expérience et son plan de jeu, aura des impératifs et des volontés, mais le technicien argentin sait aussi qu’il faudra faire avec la réalité économique et sportive. Cela veut dire notamment le départ de deux cadres de l’équipe très importants à ses yeux, mais auquel il ne pourra pas s’opposer. RMC l’affirme, Pablo Longoria devra aussi réaliser de belles ventes au mercato pour équilibrer les finances, et peut-être mieux investir sur des joueurs moins coûteux et déjà repérés. D’autant plus que retenir des éléments importants contre leur gré n’est pas bon signe non plus, il suffit de voir les difficultés de Duje Caleta-Car depuis que l’OM a refusé de l’envoyer à Liverpool cet hiver. Le Croate fait d’ailleurs partie des joueurs qui ont désormais un bon de sortie pour cet été. Le vice-champion du monde 2018 sort de deux solides saisons à l’OM, et se sait destiné à un club de Premier League, même si rien ne dit que les Reds passeront de nouveau à l’action. En tout cas, l’Olympique de Marseille espère récupérer plus de 20 ME pour le défenseur central de 24 ans, sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2023.

Le second départ d’ampleur serait encore plus significatif pour les supporters de l’OM, puisqu’il s’agit du minot Boubacar Kamara, dont les qualités et la polyvalence en font depuis longtemps un joueur très suivi en Europe. Pablo Longoria consent aussi à le laisser partir, conscient que le jeune international espoirs de 21 ans, en fin de contrat dans un peu plus d’un an, est à un moment charnière de sa carrière. Pour le défenseur transformé en milieu de terrain, l’OM espère récupérer plus de 30 ME, avec des clubs intéressés comme le Barça ou la Juventus Turin. Charge au dirigeant espagnol du club marseillais de bien le vendre, alors qu’une prolongation n’est plus vraiment en discussions, et qu’il s’agira d’éviter avant tout un départ pour zéro euro en juin 2022. Un mercato qui risque donc de chambouler la colonne vertébrale de l’OM mais ou Pablo Longoria, hyperactif dans ce domaine des arrivées et des départs, va sûrement se donner à fond.