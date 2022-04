OM : Kamara bouillant pour rejoindre Simeone ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Libre à la fin de la saison, Boubacar Kamara vit peut-être ses dernières semaines à l’OM, son club formateur.

Taulier de Jorge Sampaoli cette saison à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a encore réalisé un match plein face à Montpellier dimanche soir. Repositionné en défense centrale en raison de l’absence de dernière minute de Duje Caleta-Car, l’ancien international espoirs français prouve match après match qu’il a le niveau pour évoluer dans l’un des plus grands clubs d’Europe. Cela tombe bien, il pourrait découvrir un club du top 10 européen la saison prochaine dans la mesure où il sera libre de tout contrat à la fin de la saison. Un départ vers Chelsea, Barcelone ou encore le Bayern Munich a été évoqué à de multiples reprises mais selon le Mundo Deportivo, la piste la plus chaude pour Boubacar Kamara le mène désormais à l’Atlético de Madrid, où Diego Simeone souhaite ardemment le recruter.

Kamara, l'Atlético plutôt que Barcelone ?

Le média espagnol croit savoir que le bouillonnant coach de l’Atlético de Madrid a fait de Boubacar Kamara sa priorité dans l’optique du mercato estival. Diego Simeone, coach très défensif à la grinta qui n’est plus à prouver, apprécie énormément le profil de Boubacar Kamara, son efficacité défensive ainsi que sa polyvalence. De son côté, le joueur de l’Olympique de Marseille serait de plus en plus chaud pour découvrir l’Atlético de Madrid et Diego Simeone, un coach au tempérament similaire à celui de Jorge Sampaoli, bien que les philosophies footballistiques des deux hommes soient opposées. Le média dévoile par ailleurs que le FC Barcelone, longtemps intéressé par la situation contractuelle de Boubacar Kamara, ne devrait pas passer à l’offensive pour tenter de recruter le milieu défensif de l’OM. En effet, le club catalan va miser sur Franck Kessié, l'international ivoirien de l'AC Milan, à ce poste et Kamara ne fait pas partie des priorités de Xavi. Un concurrent de moins pour Pablo Longoria, qui caresse toujours l’espoir de faire prolonger Boubacar Kamara à l’OM…