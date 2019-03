OM : Kamara au Mondial, la FFF tente d’amadouer Garcia

Dans : OM, Equipe de France.

Actuellement avec l’équipe de France U20, Boubacar Kamara se prépare comme s’il allait disputer la Coupe du monde en Pologne. C’est pourtant loin d’être fait en ce qui le concerne.

En effet, le tournoi débutera le 23 mai prochain, soit deux jours avant la 38e journée de Ligue 1. Il faudra donc obtenir l’accord de l’Olympique de Marseille pour rejoindre les Bleuets. Sachant que le sélectionneur Bernard Diomède aura besoin de ses hommes pour un stage de préparation. Mais au club phocéen, on se souvient que Rudi Garcia n’avait pas autorisé Maxime Lopez à rater la dernière journée en 2017, lorsque l’OM luttait pour la cinquième place.

Alors cette saison, compte tenu de la possible lutte pour le podium, on voit mal le coach olympien se priver de son défenseur central titulaire. C’est pourquoi la Fédération Française de Football s’attend à rencontrer des difficultés. « Les dates de stage ne sont pas encore arrêtées, mais nous sommes bien conscients des problèmes que cela peut poser pour les clubs qui sont encore engagés dans des compétitions comme les coupes nationales, qui jouent des qualifications en Coupes d'Europe ou qui luttent pour le maintien », a confié un membre de la FFF au Phocéen.

La FFF veut négocier

« Ce sont des négociations entre la fédération et les clubs au coup par coup afin de laisser des joueurs à disposition, a-t-il poursuivi. Après, la compétition commençant le 23 mai, il y a forcément un problème pour la 38e journée de Ligue 1 qui aura lieu le 25. Mais pour les matches précédents, on peut imaginer des négociations entre le sélectionneur et les clubs au cas par cas. » Si l’OM reste en course pour une place européenne, l’équipe de France U20 a intérêt à prévoir un plan B après Kamara.