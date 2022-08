OM : Kaboré a signé, Longoria a ruiné le Barça

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est attaché ce mercredi les services du jeune Issa Kaboré en provenance de Manchester City.

L'OM est un club toujours très attendu, que ce soit sportivement ou lors des périodes de mercato. Cet été, on ne peut pas dire que les Phocéens aient chômé. Le départ dans la précipitation de Jorge Sampaoli en a surpris plus d'un. L'arrivée d'Igor Tudor a par la suite causé quelques problèmes au sein du vestiaire de l'OM. C'est encore le cas avec des joueurs comme Bamba Dieng ou Dimitri Payet. Cette saison, les Phocéens auront la chance de prendre part à la prochaine Ligue des champions. Un défi de taille pour un effectif jugé trop court pour le moment. Afin de combler certains manques, l'OM a recruté Issa Kaboré, arrière droit appartenant à Manchester City et grand espoir du football africain à son poste.

Kaboré, l'OM aura le dernier mot

Les recrues aux postes de latéraux à l'OM 🥵



🇫🇷 Jonathan Clauss

🇵🇹 Nuno Tavares

🇧🇫 Issa Kaboré ⏳ pic.twitter.com/38km1RVKYJ — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 17, 2022

Prêté la saison dernière à Troyes, le Burkinabé a vu sa cote monter en flèche lors de cette intersaison. Son profil a séduit l'OM, qui a convaincu Manchester City de lui prêter son joueur. Selon L'Équipe, une option d'achat d'environ 20 millions d'euros devrait être incluse dans le deal entre les deux clubs. Une belle opération donc pour l'Olympique de Marseille, qui s'est attaché les services d'un joueur bourré de talent. Surtout que dans ce dossier, la concurrence était rude. Sport nous apprend ces dernières heures que le Barça s'est aussi vu proposer Issa Kaboré. Mais le club blaugrana a donc perdu la bataille avec l'OM, ce qui reste flatteur pour la direction marseillaise. L'annonce de l'arrivée de Kaboré à Marseille est tombée ce mercredi. Après avoir bouclé cette opération, l'OM va encore se montrer actif sur le marché des transferts. Surtout au rayon des départs. Bamba Dieng et Cédric Bakambu sont invités à se trouver un nouveau club. Le Sénégalais a des touches avec Nice et Lorient, en plus de la Premier League. Du côté de l'ancien Sochalien, Galatasaray suit de près son profil.