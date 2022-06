OM : Julian Alvarez à Marseille, réponse violente

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera l'une des équipes les plus attendues cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen est déjà au travail pour renforcer son effectif.

Pablo Longoria est conscient de la tâche qui l'attend cet été lors du mercato. Le président du club phocéen aura pas mal de pression de la part de sa direction, des fans et même de son entraineur. Jorge Sampaoli l'a récemment rappelé, il ne compte pas faire de la figuration en Ligue des champions. Pour cela, l'Argentin souhaite que l'OM se montre ambitieux sur le marché des transferts. Pas une chose facile quand on connait la situation économique de l'OM. Il faudra donc d'abord vendre les indésirables et compter sur le réseau de Longoria pour faire la différence. Ces dernières heures, on apprenait que l'OM était très intéressé par la possibilité de se faire prêter Julián Álvarez, attaquant de 22 ans prêté à River Plate mais qui appartient à Manchester City. Star montante du football, la pépite a tapé dans l'oeil de l'OM et selon TyC Sports, le club anglais n'est pas contre lui donner du temps de jeu dans un autre club européen. Un sentiment loin d'être partagé par son entourage.

Alvarez à l'OM, c'est non !

Julián Álvarez’s agent Hidalgo denies reports of Olympique Marseille loan from Man City: “There is no chance that Julián will go to Olympique de Marseille”, tells @marcepalaciosmp ⛔️🇦🇷 #OM



Manchester City want Álvarez to be part of the team next season, as things stand. #MCFC pic.twitter.com/Cqe7wmELmi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022

En effet, l'agent de Julián Álvarez a précisé à TyC Sports qu'il n'était pas du tout chaud à l'idée d'envoyer l'Argentin à l'OM. « Il n'y a aucune chance de voir Alvarez aller à l'Olympique de Marseille », a notamment indiqué le représentant du natif de Calchin (Argentine). Auteur de 116 matchs pour 49 buts inscrits avec River Plate, Julián Álvarez est l'une des pépites les plus cotées du football mondial. Récemment, l'Argentin réussissait l'exploit majeur de planter six buts lors du même match en phase de groupes de Copa Libertadores, faisant tomber un record vieux de 37 ans. Il avait été recruté quelques mois plus tôt par Manchester City pour la somme de 23 millions d'euros. Son agent fermant la porte à un nouveau prêt, Alvarez devrait donc avoir sa chance à City la saison prochaine. Il ne manquera pas de concurrence, avec l'arrivée notable d'Erling Haaland.