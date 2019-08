OM : Juan Miranda tout proche de signer à Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Liga, Foot Europeen.

À la recherche d’un nouveau latéral gauche en cette fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille aurait trouvé son bonheur.

Depuis plusieurs mois, et plus généralement depuis le départ de Patrice Evra en novembre 2017, le club phocéen est en manque de solutions dans le couloir gauche de sa défense. Alors que Jordan Amavi n’arrive pas à retrouver son vrai niveau, André Villas-Boas voulait impérativement un renfort à ce poste-là. Et malgré les difficultés financières de l’OM, l’entraîneur portugais va être entendu. Puisque selon Sport, Andoni Zubizarreta a pratiquement bouclé la venue de Juan Miranda : « Le FC Barcelone finalise les négociations avec l’OM ».

Au cours des prochains jours, le défenseur de 19 ans sera donc prêté sans option d’achat à Marseille. Une solution de repli qui reste incertaine, car si le Barça veut donner du temps de jeu à son jeune, c’est parce qu’il n’est que le troisième dans la hiérarchie derrière Alba et Firpo. Apparu quatre fois en équipe première, Miranda devra donc rapidement faire son trou à l’OM. Ce qui ne sera pas chose aisée, vu la pression qui règne actuellement à Marseille après deux journées de championnat sans victoire.