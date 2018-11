OM : Joueur de l’OL et fan affiché de l’OM, il avoue tout

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Sur ces dernières années, il est peut-être le joueur qui a eu l’accueil le plus chaud de la part des supporters marseillais.

Ancien cadre de l’effectif de l’OM, Mathieu Valbuena avait certes transité par la Russie, mais il avait surtout fini par rejoindre l’OL un an plus tard. Un passage quasiment sans transition qui avait fait couler beaucoup d’encre, alors qu’il était devenu champion de France avec Marseille, en y restant huit ans. Désormais loin de tout cela puisqu’il évolue à Fenerbahçe, l’international français est revenu sur son choix de changer d’Olympique, et assure avoir toujours assumé sa passion pour l’OM, ce qui ne lui a valu finalement pas beaucoup d’ennuis à Lyon

« Ma dernière saison, ça n’a pas été une grande année à l’OM. Il y avait la Coupe du Monde et on a pensé que je m’étais reposé avec Marseille pour être bon en Equipe de France. Peut-être qu’il y avait des méformes aussi, ça je l’avoue, je suis honnête. J’ai fait ce choix là mais j’ai été sincère même quand j’ai fait la conférence de presse. Il y a pas mal de gens qui me reprochent ça. Moi j’étais sincère après je peux comprendre. Je n’ai pas de regrets, j’ai eu un bon passage à Lyon et j’ai toujours dit même à Lyon, « mon coeur sera toujours Marseillais. » Et ils le savaient. J’ai joué à Lyon en disant ça parce que c’était la vérité. Et les supporters lyonnais ont toujours dit : au moins, il ne renie pas. Ça peut plaire ou ne pas plaire. Je n’ai jamais triché, j’ai tout donné pour ce club. J’ai gagné des titres, je pense avoir marqué l’histoire de ce club », a souligné « Petit Vélo » dans un entretien à Football Club de Marseille. Malgré son passage à Lyon, Mathieu Valbuena restera en effet un joueur estampillé « OM », ce que personne ne peut contester, même à l’OL.