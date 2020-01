OM : José Mourinho invité surprise du mercato de Marseille ?

Dans : OM.

Au club depuis juillet 2016, Hiroki Sakaï fait le bonheur de l’Olympique de Marseille, où sa cote de popularité est très importante auprès des supporters.

Capable de jouer à droite et à gauche de la défense, l’international japonais est également un joueur très apprécié de ses entraîneurs. Régulier et pas du genre à faire des vagues, il pourrait même avoir l’avantage… de rapporter gros à l’Olympique de Marseille au mercato. Et pour cause, son profil de joueur assez athlétique et rarement blessé plaît à de nombreux clubs à travers l’Europe, et notamment en Premier League, selon les informations de Tuttosport.

En quête d’un latéral droit afin de concurrencer Serge Aurier lors de la seconde partie de saison, Tottenham suit avec attention les performances du joueur de l’Olympique de Marseille. Déjà associé aux Spurs lorsque Mauricio Pochettino était aux manettes, Hiroki Sakaï figure toujours dans la short-list du club londonien, malgré le changement d’entraîneur et la venue de José Mourinho il y a quelques semaines. Bien évidemment, le défenseur de l’OM n’est pas le seul latéral droit pisté par Tottenham, qui surveille également les situations de Nordi Mukiele (Red Bull Leipzig) et d’Elseid Hysaj (Naples). Mais cela prouve qu’avec l’international japonais, Marseille compte dans ses rangs un joueur apprécié en Premier League, et qui dispose donc, potentiellement, d’une jolie valeur marchande. Néanmoins, un départ lors du mercato hivernal apparaît comme improbable alors que Villas-Boas ne compte déjà que trois latéraux pour deux postes.