OM : Jorge Sampaoli met Eric Di Meco en furie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis une dizaine de matchs, Jorge Sampaoli a pris le parti de titulariser Pau Lopez dans les buts de l’OM plutôt que Steve Mandanda.

Légende vivante de l’Olympique de Marseille, le capitaine historique Steve Mandanda est relégué à un rôle inhabituel pour lui de remplaçant. Le problème, c’est que son successeur Pau Lopez ne convainc pas grand monde pour le moment. Dès lors, la question d’un retour de Steve Mandanda dans les buts de l’OM se pose. De toute évidence, le choix de Jorge Sampaoli pour la réception du FC Lorient au Vélodrome dimanche soir sera scruté. En attendant, certaines voix s’élèvent contre la mise au placard de Steve Mandanda. Sur l’antenne de RMC, Eric Di Meco a par exemple interpellé Jorge Sampaoli sur ce choix ubuesque qu’il ne parvient toujours pas à comprendre.

Di Meco réclame le retour de Steve Mandanda

« Steve, c’est un gardien qui était capable de te gagner beaucoup de points dans une saison. L’année où ils sont champions, il a été énorme, il a parfois été un peu moins bien mais il a su se remettre en question » lance Eric Di Meco avant de poursuivre son plaidoyer en faveur de Steve Mandanda. « Si tu es poussé naturellement par un mec qui est meilleur que toi, c’est l’histoire du football. Mais là, le problème, c’est que ce n’est pas le cas. On m’a vendu un mec qui va être super fort aux pieds et qui va être rassurant… Il a deux croissants de lune à la place des pieds ! Et quand je le vois dans les buts, je tremble ! Donc c’est pour ça que j’ai les nerfs. Dans le football actuel qui est particulier, où les mecs viennent chez toi juste pour se montrer et partir notamment à l’étranger pour signer de gros contrats, tu ne peux pas pleurer sur les mecs qui ne respectent pas ton club. Et quand il y en a un qui respecte ton club, tu lui chies dessus » regrette Eric Di Meco, qui aimerait que Jorge Sampaoli ait un peu plus de considération pour Steve Mandanda et ce qu’il représente dans l’histoire récente de l’Olympique de Marseille.