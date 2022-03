OM : Jorge Sampaoli frappe fort, Alvaro lui manque !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Alvaro Gonzalez, qui se sent poussé dehors par l’Olympique de Marseille, a décidé de rester en Espagne ces derniers jours.

Un choix surprenant à ce moment de la saison, mais qui démontre que le défenseur central ne se voit pas du tout rentrer à Marseille pour faire de la figuration, puisqu’il estime que Jorge Sampaoli ne lui fait pas du tout confiance. S’il a bien obtenu l’accord de Pablo Longoria avant de pouvoir discuter d’une éventuelle rupture de contrat à l’amiable, il n’en reste pas moins que l’OM perd un défenseur central. A l’heure où Leonardo Balerdi a été opéré et manquera de nombreux matchs avec le club phocéen, toujours qualifié en Coupe d’Europe. Un timing qui dérange Jorge Sampaoli, qui n’a pas hésité à confier en conférence de presse qu’Alvaro aurait été plus utile à l’OM en Provence que retranché en Espagne. Notamment en vue du match de samedi à Saint-Etienne.

« Sur le thème Alvaro, je crois qu'il se trouve en Espagne, en accord avec le club. Il y a eu une entente entre les deux parties pour permettre ce voyage en Espagne. Et il est difficile de se prononcer sur le futur, il faut voir la réalité des faits, nous ne savons pas ce qu'il va se passer. Il y aura sûrement des inconvénients, notamment par rapport à de possibles blessures, avec en plus des joueurs qui ne sont pas disponibles comme Balerdi et de la Fuente. Il faut protéger le groupe, être fort avec les joueurs à notre disposition, assurer l'homogénéité du vestiaire et faire bloc ensemble face aux défis à venir. La situation n'est pas très claire non plus. C'est la seule chose que je peux dire », a livré l’entraineur argentin, qui n’était de toute façon pas favorable à l’arrivée plus tôt que prévu de Samuel Gigot, recruté en provenance du Spartak Moscou. Un groupe resserré pour aller chercher le podium et aller le plus loin possible en Coupe d’Europe, Jorge Sampaoli joue la carte de l’union sacrée.