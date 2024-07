OM ‍: Jordan Amavi c'est fini, Longoria a trouvé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec l'OM, Jordan Amavi va quitter rapidement le loft marseillais. Le défenseur va retrouver un club qu'il connait bien.

Sept ans après avoir rejoint l'Olympique de Marseille, d'abord sous forme de prêt par Aston Villa, Jordan Amavi devrait quitter le club phocéen dans les prochaines heures, annonce le quotidien La Provence. Le latéral gauche avait été informé par ses dirigeants qu'ils ne comptaient pas plus sur lui que la saison passée et qu'à un an de la fin de son contrat, il était utile de se trouver une nouvelle équipe.

Amavi a trouvé un club

Mais la destination annoncée de Jordan Amavi n'est pas réellement une surprise, le quotidien régional confirmant que ce dernier allait finalement revenir au Stade Brestois. Le joueur de 30 ans avait déjà été prêté au club breton la saison passée, et même s'il n'avait pas eu un temps de jeu énorme, il avait apporté sa pierre à l'édifice, Brest étant qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

Après avoir été prêté en Bretagne la saison dernière 👉 https://t.co/8fyeDDKQkP pic.twitter.com/5WqckScp9B — La Provence (@laprovence) July 31, 2024

Pour l'OM, le départ de Jordan Amavi ne donnera pas lieu à une énorme opération financière, mais elle fait de la place dans le vestiaire de Roberto de Zerbi et elle va libérer le club phocéen d'un joueur au salaire annuel de 2,64 millions d'euros. Un salaire dont Marseillais avait assumé la quasi-totalité (2,4ME) la saison passée lorsque le défenseur jouait déjà au Stade Brestois. Plutôt prudent depuis le début du mercato, le club du Finistère va désormais devoir passer aux choses sérieuses, car entre la Ligue 1 et la Ligue des champions, Eric Roy va avoir besoin d'un gros effectif sous peine de se mettre rapidement dans le dur. Avec Jordan Amavi, Brest se renforce et fait le bonheur de l'OM, que demande le peuple.