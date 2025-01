OM ‍: Jonathan Rowe déjà en danger à Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria n'est pas du genre à avoir des états d'âme et lorsque le président de l'Olympique de Marseille constate qu'un joueur ne s'adapte pas totalement à l'OM, alors il est prêt à le sacrifier. Jonathan Rowe sait que le patron phocéen l'a à l'oeil.

Les supporters marseillais se sont réjouis de voir l'OM trouver un accord avec Norwich pour se faire prêter Jonathan Rowe l'été dernier avec une option d'achat. D'autant plus que l'ailier gauche anglais a brillé lors de ses débuts sous le maillot marseillais. Mais, le joueur de 21 ans connaît un gros passage à vide, et n'apporte plus autant à l'équipe de Roberto De Zerbi. De quoi forcément laisser planer des doutes sur la suite de la carrière phocéenne de Jonathan Rowe et ce lundi, RMC annonce que du côté des dirigeants de l'Olympique de Marseille on se pose des questions sur le rendement actuel de l'attaquant qui découvre la Ligue 1 cette saison, lui qui a été formé et a toujours joué avec Norwich.

L'OM se pose des questions sur Rowe

Journaliste qui suit l'actualité de l'OM pour RMC, Florent Germain fait le point sur l'effectif de l'Olympique de Marseille et pointe du doigt Jonathan Rowe. « Les dirigeants de l’OM n’hésitent pas, déjà, à remettre en cause certains choix de l’été: Lilian Brassier en grande souffrance, Derek Cornelius qui peine à convaincre et, dans une moindre mesure, Jonathan Rowe qui ne confirme pas, en match ou à l’entraînement, ses promesses du début de saison… », précise notre confrère. Si l'attaquant anglais a été prêté par Norwich moyennant 2 millions d'euros, l'option d'achat est obligatoire, et l'OM devra verser 14,5 millions d'euros au club britannique. Autrement dit, Pablo Longoria sait qu'il ne doit pas traîner à prendre une décision, histoire de ne pas se rater avec Jonathan Rowe, le patron de l'Olympique de Marseille espérant toujours que ce dernier se relancera durablement.