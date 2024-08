Officiel ‍: Jonathan Rowe signe à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Arrivé ce jeudi à Marseille, Jonathan Rowe a passé avec succès sa visite médicale sur deux jours et s’est engagé ce vendredi soir avec l’OM. Cette signature permet au club provençal d’envoyer les papiers à temps pour qu’il soit opérationnel pour le match de dimanche face au Stade de Reims. Le montant du deal comprend un transfert dans un an pour 16,5 millions d'euros, et 3,5 millions d'euros de bonus éventuels, soit potentiellement 20 ME.

L'ailier anglais s'engage sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire, pour un contrat allant jusqu'en juin 2029. « C'est un grand joueur, il est là pour le présent et le futur, pour une équipe qui perdure dans le temps, il est fier de venir, il a fortement voulu l'OM », a fait savoir Roberto De Zerbi pendant la conférence de presse.