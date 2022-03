L’OM plus fort sans Payet, un débat ahurissant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Privé de Dimitri Payet à Brest dimanche soir, l’OM a réalisé l’une de ses meilleures performances de la saison (1-4).

Malgré l’absence de son joueur le plus décisif en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a livré une prestation très aboutie face au Stade Brestois dimanche soir. Privé de Dimitri Payet, l’entraineur phocéen Jorge Sampaoli avait confié les clés du jeu à Amine Harit, lequel a régalé avec un but et une passe décisive. Jeudi soir en Europa Conférence League, l’OM sera de nouveau privé de Dimitri Payet, cette fois en raison d’une suspension du meneur de jeu réunionnais. Une seconde occasion pour les habituels remplaçants de prouver qu'ils peuvent semer le doute dans l’esprit de Jorge Sampaoli. Il serait néanmoins délirant d’affirmer que Marseille est meilleur sans Dimitri Payet selon Jean-Marc Ferreri, ancien joueur du club marseillais et interrogé à ce sujet par La Provence.

Jean-Marc Ferreri juge Dimitri Payet « irremplaçable »

À un but et une passe décisive du double-double ! 👟⚽️



📊𝗜𝗺𝗽𝗹𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝘀𝘂𝗿 𝟭𝟴 𝗯𝘂𝘁𝘀 cette saison en @Ligue1UberEats, @dimpayet17 est le 3ème joueur le plus décisif du championnat ! 🔥 pic.twitter.com/UiiyanXC0r — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 2, 2022

« Dimitri est irremplaçable » juge celui qui commente les matchs européens de l’OM sur W9 avant de poursuivre. « Il a des qualités techniques tellement au-dessus... Mais Amine Harit a été très bon et très intéressant dans un rôle de deuxième attaquant. Je tire un coup de chapeau à Sampaoli pour sa composition d'équipe. Il aurait pu préférer Cédric Bakambu ou Bamba Dieng à Harit, qui avait très peu joué depuis le début de saison. Il a dû le sentir très fort à l'entraînement, ce sont d'ailleurs les échos que j'ai en interne. Ça a donné raison au coach argentin. Harit a un peu joué en électron libre : tu vas où va le ballon, tu essayes de sentir les coups offensifs, tu es libre de revenir défendre, ce qu'il a très bien fait plusieurs fois. Il avait le souci de bien attaquer et d'être le plus près de Milik. Mais je ne crois pas qu'il y ait une vie sans Payet, c'est un joueur-clé, indispensable. Ce qui peut faire débat, c'est l'utilisation qu'en fait Sampaoli : ça me gêne qu'il l'utilise comme autrefois Fabregas » a estimé Jean-Marc Ferreri, pour qui Dimitri Payet est toujours un joueur indispensable à l’Olympique de Marseille… à condition de jouer à son poste de prédilection de meneur de jeu et non pas à la pointe de l’attaque à la place d’Arkadiusz Milik.